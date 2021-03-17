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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسي يهنئ رئيس أيرلندا بالعيد القومي
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:22 ص
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس مايكل د.هيجنز رئيس إيرلندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
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