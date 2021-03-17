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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 6 أطنان دقيق بـ«علامة تجارية وهمية» في المنوفية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:15 ص
دقيق
دقيق
ولاء القاضى
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أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن تحرير 160 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 54 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و106 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى، من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة.

وأوضح الجمال، في بيان، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع لتعبئة الدقيق الفاخر بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وضبط 6 أطنان دقيق فاخر معبأ ومدون عليه علامة تجارية وهمية وغير مسجلة، كما تم تحرير محضرين جنح بالحي الثاني بمدينة السادات أحدهما ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته وعرضه للبيع 6 عبوات معجون دهانات منتهية الصلاحية، والأخر ضد صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه كمية قدرها 20 كيس إريال و3 علب بلسم منتهية الصلاحية.

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