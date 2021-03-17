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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ملابس ذات ألوان متداخلة.. أبرز صيحات موضة ربيع 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:12 م
موضة 2021
موضة 2021
هويدا سعيد
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أيام ونستقبل الربيع الذى يتميز بالبهجة، خاصة في اختيار الملابس، ودائما ما يعودنا هذا الفصل على الألوان المبهجة والزاهية.

وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثير من الموضة خاصة الألوان المتداخله، ومن أبرز الصيحات:
فستان باك ليس
فستان باك ليس
-موضة فستان باك ليس
تعتبر من أبرز صيحات الموضة لربيع 2021، ما يعتمد علي فتحة بالفستان تبرز الظهر وهي مناسبة للسهرات.
البناطيل عالية الخصر
البناطيل عالية الخصر
-البناطيل عالية الخصر
من أبرز صيحات الموضه التي لا تنتهي طوال العام، لكن بأشكالها المختلفة، تكون علي شكل الرجل الواسعه من الاقمشة ذات الألوان المبهجة.
فستان ذات طباعات
فستان ذات طباعات
- فستاين ذات طباعات
إذا كنتي تريدي إطلاله جريئة، يمكنك الظهور بـ الملابس ذات الطباعات بأشكال مختلفة.

فستان الزهور
فستان الزهور
-فساتين بأنماط الزهور
تعتبر طبعات الورود من الأزياء التي انتشرت خلال الفترة الماضية ولا غني عنها في ربيع 2021، فهى تعطي أحساس بالحيوية والنشاط.

طباعات الحيوانات
طباعات الحيوانات
-طبعات الحيوانات
طبعات الحيوانات من الأزياء التي تحافظ علي وضعها، لا غني عنها في أي فصل من فصول السنه.
ملابس مقلمة
ملابس مقلمة
-ملابس مقلمة عموديا
موضة الأزياء المقلمة عموديا تعود مرة أخرى في ربيع 2021، لكن بصور مختلفة.

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