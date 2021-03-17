ملابس ذات ألوان متداخلة.. أبرز صيحات موضة ربيع 2021





وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثير من الموضة خاصة الألوان المتداخله، ومن أبرز الصيحات:

أيام ونستقبل الربيع الذى يتميز بالبهجة، خاصة في اختيار الملابس، ودائما ما يعودنا هذا الفصل على الألوان المبهجة والزاهية.وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن ربيع 2021 يحمل كثير من الموضة خاصة الألوان المتداخله، ومن أبرز الصيحات:

فستان باك ليس

-موضة فستان باك ليس

تعتبر من أبرز صيحات الموضة لربيع 2021، ما يعتمد علي فتحة بالفستان تبرز الظهر وهي مناسبة للسهرات.



البناطيل عالية الخصر

-البناطيل عالية الخصر

من أبرز صيحات الموضه التي لا تنتهي طوال العام، لكن بأشكالها المختلفة، تكون علي شكل الرجل الواسعه من الاقمشة ذات الألوان المبهجة.



فستان ذات طباعات

- فستاين ذات طباعات

إذا كنتي تريدي إطلاله جريئة، يمكنك الظهور بـ الملابس ذات الطباعات بأشكال مختلفة.





فستان الزهور

-فساتين بأنماط الزهور

تعتبر طبعات الورود من الأزياء التي انتشرت خلال الفترة الماضية ولا غني عنها في ربيع 2021، فهى تعطي أحساس بالحيوية والنشاط.





طباعات الحيوانات

-طبعات الحيوانات

طبعات الحيوانات من الأزياء التي تحافظ علي وضعها، لا غني عنها في أي فصل من فصول السنه.



ملابس مقلمة