مصرع طفل غرقًا فى مياه نهر النيل بالقليوبية

لقى طفل عمره 13 عامًا مصرعه غرقًا فى نهر النيل أثناء نزوله للاستحمام بمنطقة كوبرى الفحص ببنها، وتم انتشال الجثه ونقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد تلقيه بلاغًا بغرق طفل فى نهر النيل بالقرب من كوبرى الفحص.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعى "يوسف ر ع" 13 عامًا، وتبين أنه يعمل فى جمع القمامة وأثناء قيام مجموعة من زملائه بالعمل نزل للنهر للاستحمام فجرفه التيار وغرق، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.