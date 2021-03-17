دراسة: العمانيون الأكثر تأثرًا «بمتلازمة ما بعد التعافي» من كورونا

أظهرت دراسة عمانية حديثة في علم النفس العيادي بعنوان متلازمة ما بعد كورونا وعلاقتها ببعض المتغيرات أن أعراض متلازمة ما بعد التعافي من فيروس كورونا جاءت مرتفعة بين الأفراد في المجتمع العماني.وجاءت الدراسة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - اليوم الأربعاء نتيجة استقبال بعض الحالات المصابة باضطراب متلازمة ما بعد كورونا بدرجات متفاوتة خلال الأشهر الماضية.وشارك في الدراسة 699 من الأفراد الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وتشافوا منه وذكر أغلب الأفراد أن هذه الأعراض زادت بكثرة بعد التعافي والخروج من الحظر المنزلي مباشرة.وقد بينت نتائج الدراسة أن مستوى أعراض متلازمة ما بعد كورونا لدى أفراد المجتمع جاءت مرتفعة بنسبة 8ر58 بالمائة من عينة الدراسة وأن الفئة العمرية من 20 -40 الأكثر تعرضًا لمتلازمة ما بعد التعافي من فيروس كورونا وشكل الذكور أعلى نسبة من الإصابة بالأعراض من الإناث.ومن حيث طبيعة العمل، أبرزت النتائج أن أعراض المرض تكون أعلى لدى العاملين عن غيرهم من غير العاملين، وأن سبب العدوى وانتقال الفيروس بطريق غير معروف جاء مرتفعا، وجاءت نتائج مستوى متلازمة ما بعد التعافي من كورونا لمن لم يتم ترقيده في المستشفى الأعلى.ومن حيث مستوى التعليم كان الأعلى من غير المتعلمين ولم يكن هناك فرق في مستوى متلازمة ما بعد كورونا تعزى لفترة الحظر، حيث أشارت النتائج إلى أن مستوى متلازمة كورونا جاء مرتفعًا بغض النظر عن مدة الحظر.وجاءت التوصيات بأهمية التركيز على الإرشاد النفسي باختلاف تخصصاتها وخاصة المعرفي والسلوكي للتخلص من أعراض اضطراب متلازمة ما بعد التعافي من فيروس كورونا عن طريق الخدمات العلاجية والإرشادية التي تقدمها عيادات الطب السلوكي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وقنوات الإذاعة والتلفزيون في هذه الفترة، فضلا عن التوعية حول أهمية النظافة وأهمية التباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح للتخلص من جائحة فيروس كورونا.