محافظ جنوب سيناء يعتمد التغذية المدرسة بعد اطلاعه على عينة

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عينة التغذية المدرسية خلال عرضها من قبل محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.وأثنى محافظ جنوب سيناء على بسكويت التغذية المدرسية، حيث أنه سبق وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على توريد بسكويت سادة فئة 80 جم، ومحشو بالتمر فئة 80 جم.وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن محافظة جنوب سيناء يوجد بها 8 مخازن بواقع مخزن لكل إدارة تعليمية ومجهز وفقًا للشروط الصحية وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية.