النيابة تأمر بدفن جثمان طفل انتحر بسبب مشاجرة مع والدته

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا اليوم الأربعاء، بدفن جثمان طفل في العاشرة من العمر انتحر داخل منزله في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء بمنطقة الشيخ زايد.واستمعت النيابة العامة لأقوال أسرة المجني عليه، وتبين أن والدته رفضت خروجه في وقت متأخر من المنزل خوفًا عليه فدخل غرفته وأغلق الباب على نفسه وشنق نفسه باستخدام الحزام.وبدأت الواقعة بتلقي وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية بلاغًا يفيد العثور علي جثة طفل "مشنوق" داخل منزله بشارع "ألقماش" بمنطقة الشيخ زايد التابعة لدائرة القسم.وعلى الفور انتقل المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث، ومعاونيه إلى مكان البلاغ لفحصه وفحص الجثمان، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "عمر.م" 10 سنوات وليس بها آثار ضرب ظاهرية.وتحفظت الشرطة على الجثمان بثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، فيما ناقش ضباط البحث أسرة الطفل وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.