إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة دار السلام.جاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.