اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

شروط استئناف حركة الطيران السعودي 2021





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يبحث الكثير من المواطنين المصريين والسعوديين العالقين بين البلدين عن آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، حيث احتل موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة.وذلك عقب تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استئناف رحلات الطيران والشروط التي حددتها المملكة العربية السعودية لاستقبال المسافرين.ووفقا لتقارير إعلامية سعودية، حركة فتح الطيران بين مصر والسعودية لن تٌستأنف قبل هذا التاريخ، إلا أنه لا يمكن الجزم بموعد معين لعودة تلك الرحلات.وأثار قرار هيئة الطيران المدني السعودي بشأن فتح مطارات السعودية أمام المسافرين من مختلف الجنسيات بداية من يوم 17 مايو المقبل، فرحة كبيرة بين المقيمين في البلدين، واعتبروه مؤشر إيجابي لاستئناف حركة الطيران بين مصر والسعودية، خلال تلك الفترة، إذا لم يكن هناك أي سبب صحي أو وبائي تراه المملكة، قد يمنع دخول المواطنين المصريين للأراضي السعودية، وفتح حركة الطيران بينهما.أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح منافذ الثلاث (البر والبحر والجو) لاستقبال المسافرين يوم 31 مارس المقبل، عقب إغلاقها فيما عدا استقبال البضائع والسلع والسلاسل الإمداد والتموين عقب إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامتها وذلك بسبب ظهور السلالة الجديدة الأكثر شراسة والأسرع انتشارا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تقضي على الخلايا المناعية في الجسم وتنتقل في باقي أجهزة الجسم الحيوية وتدميرها بالكامل مما يتسبب في خلل في الجسم ومن ثم الوفاة الفورية.وضعت وزارة الداخلية السعودية اشتراطات صارمة لاستئناف حركة الطيران الدولي لضمان عدم تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين والمسافرين حيث أجبرت القادمين على توقيع تعهد الالتزامات الصحية يتم تسليمها عند الوصول إلى المسؤولين في المطارات وخضوع القادمين إلى عزل منزلي لمدة أسبوع على الأقل ويجب تحديد مكان العزل عبر تطبيق " تطمن" على الهاتف المحمول خلال 8 ساعات من الوصول إلى الأراضي السعودية للتأكد من الالتزام بالحجر الصحي المنزلي.