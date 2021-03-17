حقيقة وفاة «داعية» في مشاجرة بالإسماعيلية

أكدت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الإسماعيلية عدم تلقيها أي بلاغات حول وفاة داعية اسلامي في مشاجرة نشبت أمس الثلاثاء.وقالت المصادر إن ضباط المباحث الجنائية تحروا حول الواقعة ولم يتم إثبات وجود مشاجرة أو مشادة بمنطقة إقامة الداعية عماد عيد، مؤكدة أنه لم يتم تحرير أي محاضر أو اتهام أحد بوفاته بعكس ما تم روايته على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت مصادر مقربة من الأسرة وفاة الشيخ عماد عيد وفاة طبيعية إثر أزمة قلبية مفاجأة داخل منزله، وأنه لم يكن طرفًا في أي مشاجرة أو مشادة مع أحد.ونفت المصادر وجود أي عداءات مع أحد، أو اتهام أحد في التسبب في وفاته، مؤكدة أن الوفاة طبيعية وليس هناك أي شبهة جنائية في الواقعة.