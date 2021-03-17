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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدانة 468 شخصا بتهمة المشاركة في احتجاجات غير مشروعة في بيلاروسيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:06 ص
جريدة الدستور
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قالت النيابة العامة في بيلاروسيا إنه تمت إدانة 468 شخصا في قضايا جنائية تتعلق بالمشاركة في فعاليات غير قانونية.

وأضافت النيابة العامة - اليوم الاربعاء -: "تم حتى الآن، إحالة 468 قضية جنائية إلى المحاكم ضد 631 شخصا، وكلها تتعلق بالمشاركة في فعاليات جماعية غير مشروعة، وأعمال تنتهك بشكل فظ النظام العام، وباستخدام العنف والتهديد باستخدامه ضد ممثلي الأجهزة الأمنية ومؤسسات القوة وعامة الناس، وإهانتهم، وتدنيس ممتلكات الآخرين بتدوين الشعارات، وكذلك القيام بأعمال الشغب، وتدنيس رموز الدولة".

وأوضحت أنها طلبت من هيئات حماية القانون "التعرف الفوري على المواطنين الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم والمخالفات، بمساعدة المعدات الآلية، والبرامج المتخصصة".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستواصل تنسيق عمل الهيئات الأمنية، من أجل تقديم كل من يتعدى على القانون والنظام إلى العدالة، وكذلك ضمان الأمن القومي والاجتماعي في البلاد.

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