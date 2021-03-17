جماعات الإسلام السياسي تقطع رؤوس الأطفال في شمال موزمبيق

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية من المجازر التي يرتكبها جماعات الإسلام السياسي بحق الأطفال في موزمبيق، حيث قتل مجموعة من المتطرفين أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم 11 عامًا بقطع رؤوسهم في شمال شرق البلاد.ووفقا لموقع "مورنينج ستار أون لاين" البريطاني، أعرب تشانس بريجز، المتحدث باسم منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، عن حزنه وقلقه العميق إزاء تقارير استهداف الأطفال، في دوامة العنف الذي يمارسه متطرفون في مقاطعة كابو دلجادو في شمال شرق موزمبيق.وتابع أن هذا العنف تسبب في مقتل أكثر من 2600 شخص أكثر من نصفهم من المدنيين، وأدى لنزوح 670 ألف شخص، منذ بدء النزاع في المقاطعة التي تتمتع بموارد كبيرة من الغاز ويسيطر عليها جماعات إسلامية متطرفة.ونقل الموقع البريطاني عن "بريجز" قوله: "لقد ذرفت الدموع لدى موظفينا عندما سمعت قصص المعاناة التي ترويها الأمهات في مخيمات النازحين".وأضاف: "يجب أن يتوقف هذا العنف، ويجب دعم العائلات النازحة لأنها تتعافى من الصدمة".وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية أفاد في وقت سابق من هذا الشهر أن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب للمدنيين تنفذ من قبل الجماعات الجهادية المتطرفة فى شمال شرق موزمبيق.وتحدثت "منظمة أنقذوا الأطفال" مع العائلات النازحة التي روت تجاربها المروعة من العنف الممارس من قبل الإسلاميين المتطرفين والمأساة التي تعرضوا لها.وقالت إحدى الأمهات، وتدعى إلسا، إن طفلها البكر قُطع رأسه أمام عينيها بينما كانت تختبئ مع أطفالها الآخرين.ونقل الموقع عن الأم المكلومة قولها: "تلك الليلة، هاجموا قريتنا وأحرقوا منازلنا".وأضافت الأم في حديثها مع المنظمة: "حاولنا الهرب إلى الغابة لكنهم أخذوا ابني الأكبر وقطعوا رأسه.. لم يكن باستطاعتنا فعل أي شيء لأننا كنا سنُقتل أيضًا".وروت أم أخرى إن ابنها قُتل بينما أُجبرت هي وأطفالها الثلاثة الآخرون على الفرار، مضيفة أنها لم تتمكن من دفن جثة ابنها الذي قتله مسلحون، قبل أن تهرب مفجوعة من منزلها.وتابعت: "بعد مقتل ابني البالغ 11 عامًا، أدركنا أن قريتنا لم تعد آمنة، فهربنا إلى بيت والدي في قرية أخرى لكن بعد أيام قليلة بدأت الهجمات هناك أيضًا".وبين موقع "مورنينج ستار أون لاين"، أن حكومة موزمبيق كانت قد ناشدت تقديم الدعم الدولي للتعامل مع الوضع والأزمة الراهن في كابو دلغادو التي تفوق موارد الدولة.