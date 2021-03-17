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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
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نادرا ما يريد أصحاب الكلاب إزعاج حيواناتهم الأليفة ولكن للأسف، ودون قصد، يتسبب كثير من هؤلاء في أن تمر حيواناتهم الأليفة بأمور لا يحبونها بشكل شبه يومي.

على سبيل المثال، غلق الكلب عينيه عند التربيت على رأسه ليس دائما علامة طيبة، هذه ليست علامة على أنه يستمتع باللحظة، فربما يغلق عينيه لحماية نفسه.

وفي أغلب الأوقات، سوف يسمح الكلب لمثل هذا النوع من الأمور المثيرة للغضب، صغيرة كانت أو كبيرة، أن تمر بهدوء أو سوف يحاول إرسال علامات صغيرة تعبر عن الاستياء عبر لغة الجسد.

ويريد خبراء الرفق بالحيوان من أصحاب الكلاب أن ينتبهوا إلى علامات وجود ضيق محتمل.

النفخ في أنوفهم أو آذانهم: أحيانا ما يجد أصحاب الكلاب أنه من الممتع النفخ في وجه الكلب لرؤية تغير تعبيرات وجه ولكن بالنسبة للكلاب، هذا ليس أمرا ممتعا إنهم يشعرون بعدم الراحة لما يرونه سلوكا غريبا وسوف يتجنبون صاحبهم عندما يقترب منهم.

التحديق: هذا إيماءة تهديد بالنسبة للكلب، حيث يستقبلها على أنها محاولة ترويع لفرض الهيمنة ومن الأفضل تجنب التواصل البصري.

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