الأحوال المدنية تقدم تيسيرات للحالات الإنسانية

استقبل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددا من الحالات الإنسانية، بمقر ديوان القطاع وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.كما واصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى التى تستهدف القرى الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، حيث تم توجيه مأمورية استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة المنوفية، وذلك انطلاقًا من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.