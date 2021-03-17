رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيران ومستشار الرئيس يتابعون خطط التنمية بساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:00 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اجتماعًا لمتابعة خطط التنمية بساحل البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومراجعة بيان الأراضى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويهدف الاجتماع لدفع معدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم خطط التنمية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الاجتماع تناول سبل تحفيز ودفع عجلة التنمية بساحل البحر الأحمر، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ولا سيما فى مجال التنمية السياحية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودراسة المشروعات المقترحة، بما يساهم فى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تحرك من جامعة قناة السويس في واقعة «الرشوة الجنسية»

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

لا تكتشف بـ«PCR».. سلالة جديدة من كورونا تظهر فى فرنسا

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى 2 أبريل


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب