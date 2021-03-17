بالأرقام.. كارثة اقتصادية في لبنان

يعيش لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متمادية استنزفت سكانه وودائعهم، كما فاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة وتسببت بسقوط حر مستمر لليرة.في ما يأتي تداعيات الانهيار غير المسبوق بالأرقام:فقدت الليرة نحو تسعين في المئة من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية، إذ إن سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتًا عند 1507 ليرات مقابل الدولار، فيما تخطى الثلاثاء عتبة 15 ألفًا في السوق السوداء.يعيش 55 في المئة من اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3،84 دولار في اليوم الواحد.وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 23 في المئة، وفق المصدر ذاته.وبحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية العام 2020، أقدمت 35 في المئة من الأسر المستجوبة على خفض عدد وجباتها اليومية.