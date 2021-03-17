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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 آلاف و998 إصابة بكورونا في روسيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:14 ص
جريدة الدستور
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سجلت السلطات الصحية الروسية 8 آلاف و998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض عن اليوم السابق (الذي سجل فيه 9393 إصابة)، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 4 ملايين و418 ألفًا و436 إصابة.

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد- في بيان اليوم الأربعاء- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كل المناطق الروسية الـ85، حيث كان ضمن هذه الإصابات 1018 إصابة بدون ظهور أعراض سريرية عليها.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1201 إصابة من الإصابات الجديدة، ومدينة سانت بطرسبورج 927 حالة إصابة، ومقاطعة ضواحي موسكو 436 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أشار البيان إلى تسجيل 427 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 93 ألفًا و364 شخصًا.. وأوضح أن 10 آلاف و755 شخصًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4 ملايين و24 ألفًا و975 شخصًا.

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