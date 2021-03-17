سويسرا: إعطاء 1.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 575 ألفا و253 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و147 حالة.ومضى قرابة عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.