5 أحكام بالإعدام تسدل الستار على قضية «فتى الزرقاء» بالأردن

أصدر القضاء الأردني، اليوم الأربعاء، أحكام بالإعدام على متهمين في قضية "فتى الزرقاء" ضد 5 من مرتكبي الجريمة.وكانت محكمة أمن الدَّولة الأأردنية، قد بدأت اليوم الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهمًا أحدهم فار من وجه العدالة، في قضية الاعتداء على "فتى الزرقاء" قبل نحو 6 أشهر، وتسببوا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه.وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم من بينها، الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.واستمعت المحكمة على مدار خمسة أشهر لـ 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدِّفاعية، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الحالي للنطق بالحكم.وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" بقيام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلو مترات.