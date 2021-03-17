محافظ كفرالشيخ يتفقد قرى «حياة كريمة»

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت معاون محافظ كفرالشيخ، وجمال فهمى رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.وتفقد محافظ كفرالشيخ بعص المشروعات بقرية السيد البدوي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة الأعمال الجارية لتكاسي وتبطين ترع الصرف.بالإضافة إلى مناقشة إقامة وتطوير عدد من المنشآت الخدمية ومنها مجمع خدمة على مساحة 500م، ليضم "وحدة تضامن اجتماعي، مكتبي تموين، وتأمينات، شهر عقاري، ومكتب بريد"، وكذا توسعة وتطوير مدرسة التعلية الأساسي، إنشاء مركز شباب علي مساحة 1500م، تطوير الوحدة البيطرية، تحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، فضلًا عن تحسين شبكة المياه، وصيانة ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية، مد خط الغاز الطبيعي، وخطوط الاتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة التحول الرقمى.