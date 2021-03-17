«القصير» ووزير خارجية غينيا يناقشان التعاون فى المجالات الزراعية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إبراهيم كابا وزير خارجية جمهورية غينيا، وبونتورابي ياتارا وزيرة الطاقة الغينية، وشانتال كول مستشارة رئيس الجمهورية الغيني لشئون البيئة والتنمية المستدامة، والوفد المرافق لهم.وتناول اللقاء بحث تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الزراعية المختلفة.ورحب القصير بالوفد الغيني، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الأفارقة حيث بحث معهم إمكانية التعاون فى مجال الإستزراع السمكى والنشاط الداجنى والانتاج الحيوانى وبرامج التحسين الوراثى والصحة النباتية والحجر الزراعى وتدوير المخلفات الزراعية.وأشار إلى قوة العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا على الصعيد الثنائي، معربا عن استعداد وزارة الزراعة المصرية لتقديم الدعم الفني اللازم لدولة غينيا، وتلبية احتياجاتها وفقًا لمتطلبات قطاع الزراعة هناك، حيث أن وزارة الزراعة لن تدخر جهدا فى دعم ومساندة أشقائنا الغينيين.وأكد على إمكانية التعاون فى مجال البحوث الزراعية المشتركة بين البلدين، واستنباط الأصناف والأمصال واللقاحات وتحديث الرى الحقلى والتكيف مع المناخ، وتناول اللقاء أيضا بحث توقيع مذكرات تفاهم للتعاون فى المجال الزراعى بشكل عام.ومن جانبه تقدم إبراهيم كابا وزير الخارجية الغيني، بالشكر إلى وزير الزراعة، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تبذله وزارة الزراعة المصرية من جهود، مشيدا بما تمتلك مصر من التكنولوجيا والقدرات والمقومات التي مكنتها من إحداث طفرة في القطاع الزراعي، معربا عن سعادته ورغبته دولته فى الاستفادة من هذا التقدم.وفي ضوء هذا أعرب" كابا" عن رغبة الجانب الغينى فى نقل الخبرات المصرية الى بلاده في كافة المجالات الزراعية خاصة في الاقتصاد الزراعي والطاقة والتدريب وبناء القدرات والإستزراع السمكي والثروة الحيوانية واستنباط الأصناف الافضل للتقاوى ودعم المنتجات الزراعية لتصبح منافسة فى الأسواق الأفريقية.وقدم وزير الخارجية الغيني، أيضا، الشكر إلى الحكومة ووزارة الزراعة المصرية لإتاحة الفرصة أمام المبعوثين الغينيين للتدريب على التكنولوجيات الزراعية المتقدمة فى مصر، مؤكدا أنه فور رجوعهم سيتم مناقشة الأمر مع القيادة السياسية هناك، وبحث إرسال متخصصين إلى مصر لمناقشة الأمور الفنية المتعلقة المشار إليها والتى تم الإتفاق عليها.وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تحديد نقاط الإتصال من الدولتين على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة نقطة الاتصال المصرية والسفارة الغينية بالقاهرة نقطة اتصال عن الجانب الغيني وتكوين مجموعة عمل من الجانبين لوضع خطة وآلية تنفيذ ماتم الاتفاق عليه أثناء اللقاء.حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد محمد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.