مستشفى بنى سويف التخصصى تتعاقد مع المركز القومى لنقل الدم

وقع الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى، والدكتور محمود حسن ممثلًا عن المركز الإقليمي لبنك الدم بني سويف، على عقد تبادل خدمات بين مستشفى بنى سويف التخصصى وبنك الدم، وذلك لأهمية دور المركز القومي لنقل الدم ومشتقاته.جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بتطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.وقال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى: إن التعاقد ينص على التزام المركز الإقليمي بتسليمه احتياجات المستشفى من الدم ومشتقاته بعد إجراء التحاليل اللازمة بأفضل وأحدث الأساليب والنظم العالمية، والتأكد من خلوه من جميع الفيروسات الكبدية والإيدز والزهري وتسليمه بالوبات المجهزة الخاصة بالمركز الإقليمي إلى المستشفى مع التزام المستشفى بتحمل كل التكاليف الخاصة بالتحاليل وتكاليف النقل.ووجه مدير عام المستشفى الشكر لإدارة المركز القومي لبنك الدم، وذلك لمساهمتهم في تطوير الخدمة الطبية بالمستشفى والمساهمة في توفير دم بشكل آمن للمريض الموجود بالمستشفى ورفع الأعباء المادية والمعنوية عن المريض وذويه.