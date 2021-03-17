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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية تعرض تقريرها نصف السنوي أمام «الوزراء» اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:07 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تستعرض الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أمام مجلس الوزراء تقريرها لأداء الأعمال نصف السنوي متضمنًا الموقف المالي للهيئة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وذلك خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020.

وقال بيان الهيئة، إنه من المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، اليوم، خلال تقرير الأداء نصف السنوي للهيئة بناء الهيكل التنظيمي والأطر الحاكمة للهيئة، وحزم الخدمات الصحية المقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، وآلية تقديم الخدمة من إحكام نظم التشغيل لتقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية ثم قياس جودة مخرجات التشغيل، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية لكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

وأضاف البيان، سيتناول التقرير حزم خدمات طب الأسرة التى تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة.. بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاجية الثانوية والثالثية المقدمة من خلال المستشفيات التابعة للهيئة خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020 .

كما يسلط التقرير الضوء على الفحص الطبي الشامل للمنتفعين، والذي قامت به الهيئة من خلال كافة منشآتها الصحية باعتباره حق أصيل من حقوق المنتفعين، إضافة إلى استعراض آلية فتح ملفات طب الأسرة بناء على التوزيع الجغرافي للمواطنين، وإجراءات الربط السكاني على وحدات ومراكز طب الأسرة، فضلًا إلى الفحص الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة، ثم يتناول التقرير مفهوم الجدارة الإكلينيكية وأطر الحوكمة داخل المستشفيات والتي أسهمت في استكمال استحداث حزم الخدمات التأمينية.

ومن المقرر أن يتناول تقرير الأداء نصف السنوي مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وآلية تسجيل واعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعد استيفاء كافة شروط الجودة، فضلًا عن تأهيل وتدريب القوى البشرية وحرص الهيئة على التعليم والتدريب المستمر.

ويتم استعراض إنجازات محاور التحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تحقق مستهدفات الهيئة في أن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة رقمية ذكية لا ورقية، ودور حملات التوعية وتفعيل المسئولية المجتمعية والمساهمات الفاعلة في الأيام العلمية ، كما سيتطرق إلى استعراض المبادرات التي تبنتها الهيئة، ولعل أبرزها مبادرة السياحة العلاجية "نرعاك في مصر" لاستقدام الوافدين للسياحة العلاجية.

واختتم البيان، بأن التقرير يستعرض خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجابهة فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، كما يتناول آلية قياس رضاء المنتفعين ورصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية؛ وذلك لضمان حقوق المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، باعتبارهم مقياس نجاح المنظومة الجديدة.

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