أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والمجمعات

تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:‏‎الطماطم بـ 3.5 جنيه.البطاطس بـ3 جنيهات.البصل الأبيض بـ5 جنيهات.البصل الأحمر بـ7 جنيهات.الكوسة بـ5 جنيهات.الخيار بـ5 جنيهات.الجوافة بـ6 جنيهات.‏‎الباذنجان الرومي بـ5 جنيهات.الفلفل الرومي بـ6 جنيهات.الباذنجان الأبيض بـ7 جنيهات.‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ6 جنيهات.الفلفل الألوان بـ14 جنيهًا.البسلة بـ6 جنيهات.الليمون بـ20 جنيهًا.اليوسفي بـ9 جنيهات.‏‎‏‎الموز البلدي بـ10 جنيهات.‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ30 جنيهًا.‏التفاح الإيطالي 25 جنيهًا.البرتقال بسرة 9 جنيهات.