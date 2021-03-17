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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والمجمعات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:05 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

‏‎الطماطم بـ 3.5 جنيه.

البطاطس بـ3 جنيهات.

البصل الأبيض بـ5 جنيهات.

البصل الأحمر بـ7 جنيهات.

الكوسة بـ5 جنيهات.

الخيار بـ5 جنيهات.

الجوافة بـ6 جنيهات.

‏‎الباذنجان الرومي بـ5 جنيهات.

الفلفل الرومي بـ6 جنيهات.

الباذنجان الأبيض بـ7 جنيهات.

‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ6 جنيهات.

الفلفل الألوان بـ14 جنيهًا.

البسلة بـ6 جنيهات.

الليمون بـ20 جنيهًا.

اليوسفي بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎الموز البلدي بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ30 جنيهًا.

‏التفاح الإيطالي 25 جنيهًا.

البرتقال بسرة 9 جنيهات.

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