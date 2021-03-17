تعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وجامعة سوهاج

وقعت الدكتورة هالة رمضان – القائم بأعمال مدير المركز، والأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم - رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون يهدف إلى خلق حلقة اتصال وتعاون بين الطرفين، من أجل دعم الأطر والسياسات المتعلقة بمجال عملهما، وإلقاء الضوء على أهم الموضوعات التي تتناولها الأبحاث العلمية المشتركة مما يؤثر على فعالية هذه السياسات.كما يهدف البروتوكول إلى تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية للسياسات المنبثقة عن النظام الأساسى لكلا الطرفين، تنمية أوجه التعاون وتطوير مسارات التنسيق فى المجالات العلمية والتدريبية والبحثية، بالإضافة إلى تحقيق التواصل العلمى بين هيئتى البحوث والتدريس لدى الطرفين، من خلال تبادل التعاون المشترك، كما يعمل على معاونة الباحثين من الطرفين فى المجالات والتخصصات المختلفة، من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، ويستهدف أيضا الاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة فى المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.ويتعاون الطرفان الآن فى الإعداد لتنفيذ عدد من الدراسات والمشروعات البحثية المشتركة بينهما.