1133 إصابة و57 وفاة بكورونا في اليابان

سجلت وزارة الصحة اليابانية 57 حالة وفاة و1133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (ذا اساهي شيمبون) اليابانية اليوم الأربعاء- أن محافظة كاناجاوا أبلغت أن ثلاثة مرضى تأكدت إصابتهم بفيروس "كورونا" المتحول، من بينهم اثنان من سكان المحافظة تم اختبارهم بعد وفاتهم.وتجاوز العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد 449 ألف حالة، تعافى منهم ما يزيد على 427 ألف حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8682.