9 نصائح لتحويل روتين البشرة الشتوي إلي الربيع

-شرب الماء:



-الابتعاد عن الماء الساخن



-التجفيف بشكل الطبطبة



-عدم تعرض البشرة لتيار سخن وبارد في نفس الوقت



- عدم أستخدم الصابون



- غسول مناسب



- التونر



- كريم مرطب



- واقي شمسي



أيام ونستقبل فصل الربيع الذي يكون محمل الأتربة، ما يسبب بعض الضررعلي شرتك، لذا يجب عليك اتباع روتين جيد للبعد أى مضاعفات.وحسب الدكتور هاني بشرة، أستشاري الأمراض الجلدية، فأنه علي كل سيدة أتباع روتين جمالي خاص بالبشرة في الربيع، وإليكم بعض الخطوات للعناية بالبشرة فى هذا الفصل.يساعد علي حيوية البشرة، تناول ما يقرب من 8 إلي 12 كوبا يوميا يحافظ علي ترطيب البشرة.يجب عدم تعرض بشرتك خلال الربيع للماء الساخن لعدم جفافها ويفضل أن غسلها بماء بارد.يجب عند تجفيف البشرة أستخدام أسلوب الطبطبة بالمنشفة حتي لا نجهد البشرة ولا نسبب لها جفافا خاصة في فصل الربيع.يجب المحافظة علي درجة حرارة البشرة، ويفضل عدم التعرض لتيار هواء بار بعد السخن، حتي لا تتعرض البشرة للجفاف.يجب عدم أستخدام الصابون الذي يحتوي علي مواد كماوية ضارة حتي لا يسبب جفاف البشرة.يجب أن تستخدمي غسول يتماشي مع بشرتك سواء جافة أو دهنية، فالغسول من الاشياء المهمة خاصة في فصل الربيع.يأتي التونر بعد الغسول، يجب أن تستخدمي تونر مناسب بعد غسل وجهك، كي تحصلين علي الترطيب المناسب.نظرًا الى أن البشرة لا تكون معرضة للجفاف بشكل كبير خلال الربيع، فا يجب ان تستخدمي كريمًا مرطبًا بتركيبة خفيفة وسهلة الامتصاص.احرصي مع بداية الربيع على استخدام واق شمسي يوفر حماية واسعة ويحافظ علي البشرة من أشعة الشمس.