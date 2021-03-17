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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

9 نصائح لتحويل روتين البشرة الشتوي إلي الربيع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:40 م
الربيع
الربيع
هويدا سعيد
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أيام ونستقبل فصل الربيع الذي يكون محمل الأتربة، ما يسبب بعض الضررعلي شرتك، لذا يجب عليك اتباع روتين جيد للبعد أى مضاعفات.

وحسب الدكتور هاني بشرة، أستشاري الأمراض الجلدية، فأنه علي كل سيدة أتباع روتين جمالي خاص بالبشرة في الربيع، وإليكم بعض الخطوات للعناية بالبشرة فى هذا الفصل.

-شرب الماء:
يساعد علي حيوية البشرة، تناول ما يقرب من 8 إلي 12 كوبا يوميا يحافظ علي ترطيب البشرة.

-الابتعاد عن الماء الساخن
يجب عدم تعرض بشرتك خلال الربيع للماء الساخن لعدم جفافها ويفضل أن غسلها بماء بارد.

-التجفيف بشكل الطبطبة
يجب عند تجفيف البشرة أستخدام أسلوب الطبطبة بالمنشفة حتي لا نجهد البشرة ولا نسبب لها جفافا خاصة في فصل الربيع.

-عدم تعرض البشرة لتيار سخن وبارد في نفس الوقت
يجب المحافظة علي درجة حرارة البشرة، ويفضل عدم التعرض لتيار هواء بار بعد السخن، حتي لا تتعرض البشرة للجفاف.

- عدم أستخدم الصابون
يجب عدم أستخدام الصابون الذي يحتوي علي مواد كماوية ضارة حتي لا يسبب جفاف البشرة.

- غسول مناسب
يجب أن تستخدمي غسول يتماشي مع بشرتك سواء جافة أو دهنية، فالغسول من الاشياء المهمة خاصة في فصل الربيع.

- التونر
يأتي التونر بعد الغسول، يجب أن تستخدمي تونر مناسب بعد غسل وجهك، كي تحصلين علي الترطيب المناسب.

- كريم مرطب
نظرًا الى أن البشرة لا تكون معرضة للجفاف بشكل كبير خلال الربيع، فا يجب ان تستخدمي كريمًا مرطبًا بتركيبة خفيفة وسهلة الامتصاص.

- واقي شمسي
احرصي مع بداية الربيع على استخدام واق شمسي يوفر حماية واسعة ويحافظ علي البشرة من أشعة الشمس.

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