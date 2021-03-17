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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يوجه بسرعة العمل على دفع العلاقات مع السودان وتنفيذ المشروعات المشتركة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:50 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، التهنئة والتحية والتقدير لسيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، التي أثبتت على مدار العصور دورها العظيم، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة في دورها لمساندة الدولة، مجددا التحية والتقدير للوزيرات المصريات، وكل امرأة مصرية تؤدي دورها في مسيرة التنمية والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم عرض موازنة العام المالي المقبل على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الرئيس وجه بهدايا للعاملين في الدولة، أبرزها إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة 31 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تستهدف من خلال هذه الزيادة مخاطبة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، منوهًا إلى أن الرئيس وجه كذلك بتوفير التمويل العقاري لهاتين الشريحتين بما لا يتجاوز فائدة بنسبة 3% على تقسيط ممتد لـ30 سنة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة أولت اهتمامًا بأصحاب الكادرات، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، في إطار توجه الدولة للتركيز على تطوير منظومتى الصحة والتعليم، ودفع أنشطة التنمية البشرية في هذين القطاعين.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني التي بدأت بالتشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شهدت عقد جلسة مباحثات ثنائية، موجهًا بسرعة العمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن تكون هناك أولوية قصوى فى المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين، خاصة أن هناك مشروعات تم التوافق بشأنها، أهمها الربط الكهربائي بين البلدين، كما يتم التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى فيما يخص ملف سد النهضة.

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