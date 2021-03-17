ألمانيا: إعطاء 9.66 ملايين جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه جرى إعطاء 9.66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ241 ألفا و543 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعا.