التعليم لطلاب «تالتة ثانوي»: تابعوا البث المباشر لمراجعة «العربي» اليوم

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية.وأوضحت الوزارة أن موعد البث اليوم الأربعاء ١٧ مارس الساعة ٧:٠٠ مساءً.وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.كان محسن عبدالعزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علّق على التساؤلات المتداولة والمخاوف بشأن إقرار الثانوية العامة.وقال خلال تصريحات له بجروب "ادعم طارق شوقي" عبر الواتس آب: "الإقرار الموجود بالاستمارة ليس بجديد وهو من محتويات الاستمارة الورقية ولكن نظرًا لإلغاء الاستمارة الورقية تم وضع محتويات الاستمارة الورقية إلكترونيًا لأول مرة، وهذا ليس خاصًا بالامتحانات الإلكترونية وليست شيئًا جديدًا".