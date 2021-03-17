مصرع شاب في مشاجرة بقنا

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالشوم والعصا بقرية فاو بمركز دشنا شمال محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع أبوالوفا محمد موافي، 33 عامًا، تُوفي أثناء النقل إلى مستشفى فاو، متأثرًا بإصابته في مشاجرة بالشوم والعصا.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.