اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول
الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:12 م
أحمد عاشورطباعة
يبحث الطلاب في الوقت الراهن عن عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021، وذلك لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول.
ويستعرض الدستور لقراءة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021، الذي من خلاله يستطيع الطلاب معرفة النتائج في كافة القطاعات الأزهرية، وينتظر الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، معرفة نتيجة نتائج المرحلة الإعدادية الأزهرية للترم الأول، بعد أن أكد الأزهر أن النتيجة سيتم إعلانها خلال الإيام الحالية، وذلك بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وانتهت مرحلة تصحيح أوراق الطلاب والطالبات الخاصة بالصف الثالث الاعدادى الأزهرى، وحاليا يتم رصد الدرجات، واعتمادها من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لكى يتم رفعها على موقع بوابة الازهر للنتائج حتى يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة امتحاناته، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021، وهو https:www.azhar.egsplash.html.
- ثم يقوم الطلاب بإدخال الاسم رباعي، وكتابة رقم الجلوس المخصص لكل طالب أو طالبة.
- بعد ذلك يقوم الطلاب بتحديد قطاع الأزهر المسجل به.
- يقوم الطلاب بالضغط على أيقونة استعلام النتائج.
- ثم يظهر للطلاب بيان الدرجات.
حالة من الانتظار والترقب يعيشها طلاب الصف الثالث الإعدادى الأزهرى، لمعرفة نتائج الامتحانات، والدرجات الذين حصلوا عليها في كافة الامتحانات، حيث ارتفع مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، والرابط المخصص للنتائج وهو رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.
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2 - اختيار تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.
3 - كتابة الرقم السري من المعهد المقيد فيه الطالب.
4 - تسجيل كافة بياناته بالكامل وهي:-
- الاسم رباعي.
- الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا.
- تاريخ ميلاده.
5 - كتابة اسم المعهد الخاص والمنطقة التعليمية التابع لها.
6 - اختيار نوع الشهادة التي تم تسجيل استمارتها والشعبة والمذهب.
7 - اختيار نوع الاستمارة جديد أم باقٍ للإعادة.
8 - كتابة الطالب وسيلة تواصل خاصة به مثل:-
- رقم التليفون.
- البريد الإلكتروني.
ويستعرض الدستور لقراءة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021، الذي من خلاله يستطيع الطلاب معرفة النتائج في كافة القطاعات الأزهرية، وينتظر الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، معرفة نتيجة نتائج المرحلة الإعدادية الأزهرية للترم الأول، بعد أن أكد الأزهر أن النتيجة سيتم إعلانها خلال الإيام الحالية، وذلك بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وانتهت مرحلة تصحيح أوراق الطلاب والطالبات الخاصة بالصف الثالث الاعدادى الأزهرى، وحاليا يتم رصد الدرجات، واعتمادها من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لكى يتم رفعها على موقع بوابة الازهر للنتائج حتى يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة امتحاناته، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021لديكم كافة الخطوات لمعرفة نتائج الامتحانات عن طريق رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021، ولديكم التفاصيل:
- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021، وهو https:www.azhar.egsplash.html.
- ثم يقوم الطلاب بإدخال الاسم رباعي، وكتابة رقم الجلوس المخصص لكل طالب أو طالبة.
- بعد ذلك يقوم الطلاب بتحديد قطاع الأزهر المسجل به.
- يقوم الطلاب بالضغط على أيقونة استعلام النتائج.
- ثم يظهر للطلاب بيان الدرجات.
حالة من الانتظار والترقب يعيشها طلاب الصف الثالث الإعدادى الأزهرى، لمعرفة نتائج الامتحانات، والدرجات الذين حصلوا عليها في كافة الامتحانات، حيث ارتفع مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، والرابط المخصص للنتائج وهو رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.
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خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية1 - تسجيل الطالب الدخول من خلال بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية من هنا.
2 - اختيار تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.
3 - كتابة الرقم السري من المعهد المقيد فيه الطالب.
4 - تسجيل كافة بياناته بالكامل وهي:-
- الاسم رباعي.
- الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا.
- تاريخ ميلاده.
5 - كتابة اسم المعهد الخاص والمنطقة التعليمية التابع لها.
6 - اختيار نوع الشهادة التي تم تسجيل استمارتها والشعبة والمذهب.
7 - اختيار نوع الاستمارة جديد أم باقٍ للإعادة.
8 - كتابة الطالب وسيلة تواصل خاصة به مثل:-
- رقم التليفون.
- البريد الإلكتروني.