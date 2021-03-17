تحصين 32 ألف طائر من الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 32 ألفا و170 طائرا ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 8 أسواق، و15 رياشة، وعمليات التقصي النشط بـ 8 منازل، وجمع 20 عينة، كما تم أخذ 26 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالى 2000 طائر، وتسليم تصريحين لنقل الطيور، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن عمليات التقصي النشط، والترصد للأمراض الوبائية، وأنفلونزا الطيور مستمرة، مشيرًا إلى أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.