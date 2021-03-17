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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تتابع محصول القمح والفول وتقاوي الإكثار بالقليوبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:48 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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تفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور خالد جاد مدير المكتب الفني والجهاز الإرشادي عددًا من الزراعات الشتوية بمحافظة القليوبية، للاطمئنان على حالة محصول القمح والفول البلدي في عدد من الحقول بالمحافظة.

وقال الدكتور علاء خليل مدير المعهد في تصريحات صحفية الأربعاء: إن الجولة تستهدف متابعة الحالة العامة بحقول إكثار التقاوي وحقول الحملات القومية للمحاصيل الشتوية المختلفة مثل القمح والفول البلدي، موضحًا أن الحالة العامة جيدة جدًا لمحاصيل القمح والفول وغيرها وذلك مع اقتراب موسم الحصاد.

وأضاف «خليل» أن نجاح زراعة القمح يعتمد على تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة المختلفة، والالتزامات بالتوصيات الفنية الصادرة عن علماء معهد المحاصيل والمعاهد المتخصصة داخل مركز البحوث الزراعية، ونشر التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية المرتفعة.

وأشاد مدير معهد المحاصيل بالتعاون بين وزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي في دعم الحملات القومية للمحاصيل للوصول إلي أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي من المحاصيل الغذائية وتقليص نسبة استيراد هذه المحاصيل، وتوفير العملات الأجنبية، مشيرًا إلي نجاح المعهد في التوصل لاستنباط أصناف جديدة من القمح تم البدء في زراعتها خلال الموسم الحالي ليصل إجمالي عددها إلي 18 صنفًا تجاريًا من القمح يتم تداولها محليًا منها 12 صنفًا من أقماح الخبز و6 أصناف من أقماح المكرونة، بالإضافة إلى 5 أصناف جديدة تحت التسجيل و4 أصناف خبز وصنف من المكرونة مبشرة تمتاز بتحملها للحرارة العالية وقلة تكلفة المدخلات الزراعية.

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