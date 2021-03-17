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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:45 ص
جريدة الدستور
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة تداول السفن في الميناء بلغت 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن تداول 5292 شاحنة.

وأضاف المركز- في بيان صادر اليوم الأربعاء- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27933 طنًا شملت 5350 طن رمل و8946 طن فوسفات و6317 طن يوريا و2020 طن مولاس و5000 طن صويا و200 طن بطاطس و100 طن بصل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58882 طنًا شملت 1600 طن خشب زان و11549 طن قمح و4339 طن ذرة و5980 طن فول و3406 أطنان عدس و6064 طن كلوريد إيثلين و21800 طن حبيبات ناتج حرق أفران و3300 طن زيت و844 طن أبلاكاش.

وأوضح أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1192 حاوية شملت خضراوات (بطاطس وخرشوف وفلفل وخس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (فاصوليا بيضاء وزيتون وحبة البركة وثوم وفول وسمسم) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والأردن والسعودية وسنغافورة وهولندا والهند والصين وسلوفينيا وأمريكا واليونان ومالطا وروسيا وأسبانيا وباكستان وأوكرانيا وانجلترا وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 662 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1784 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 96 ألفًا و795 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 198 ألفًا و18 طنًا.

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