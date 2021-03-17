مقتل داعشي في عملية أمنية جنوبي بغداد

أعلنت القوات العراقية اليوم الأربعاء أنها صدت تسللا لعناصر تنظيم داعش جنوبي بغداد وقتلت أحدهم.وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان صحفي اليوم، إن "قوة عسكرية واستخباراتية في قيادة عمليات بغداد نفذت عملية نوعية جنوبي بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش بعد رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الإرهابي".وأوضحت أن "القوة العسكرية تمكنت من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار اثنين".