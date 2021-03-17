1533 إصابة جديدة بكورونا فى اليونان

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 223 ألفا و789 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.كما سجلت اليونان 59 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 7 آلاف و196 حالة وفاة.