أجيت جوبتيه يتولى مهامه سفيرا للهند بالقاهرة

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن السفير أجيت جوبتيه، تولى مهامه سفيرا للهند في جمهورية مصر العربية، خلفا للسفير راهولكولشريشت، الذي أنهى مدة خدمته يوم 28 فبراير 2021.وذكرت السفارة - فى بيان صحفي- أن السفير جوبتيه التحق بالسلك الدبلوماسى بالهند فى عام 1991.. وشغل منصب سفير الهند في الدنمارك خلال الفترة من سبتمبر 2017 وحتى مارس 2021.مضيفة أن السفير الجديد متزوج من السيدة بريتي جوبتيه ولديهما ابنة.