كوريا الجنوبية تأمل في توسيع التعاون مع أمريكا اللاتينية

أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية جونج أي-يونج، عن أمله في توسيع التعاون مع دول أمريكا اللاتينية في مجال التكنولوجيا الرقمية وغيره من المجالات، واصفا تلك المنطقة بشريك رئيسي في الازدهار المشترك.ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن جونج قوله خلال افتتاح منتدى التعاون الرقمي بين كوريا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، إن منطقة وسط وجنوب أمريكا رفيقة كوريا الجنوبية في الازدهار المشترك والتعاون، وشريك مهم لدبلوماسيتنا، وأن كوريا تأمل في توسيع التعاون في مجالات التقنية الرقمية وتقنية الاتصالات والمعلومات لتأسيس اقتصاد رقمي.واستغل جونج فرصة الجلسة لدعوة أمريكا اللاتينية لدعم مجهودات سول لتأسيس سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة، قائلا "مراحل السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست اختيارا، ولكنه طريق علينا أن نسلكه، أحث دول وسط وجنوب أمريكا على أن تصبح شريكة في رحلتنا تجاه تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية".