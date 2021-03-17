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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قيادات الري تستعر تنفيذ مشروع تحسين مياه مصرف كوتشينر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:23 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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عقد المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس وليد حقيقى، ومستشارى مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كوتشينر، وقيادات المصلحة، لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بها المدرجة ضمن القرض الممول لمشروع تحسين نوعية مياه المصرف وإزالة التلوث البيئي الناتج عنه.

واستعرض الاجتماع خطة تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، ومن خلال قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبى، بهدف إزالة أو تقليل التلوث فى المصرف والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين بالدلتا.

وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، إنه تم وضع خطة لتطوير وتحديث كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية الكهروميكانيكية بالإدارة المركزية للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

وأشار عبدالعاطي، إلى تنفيذ أعمال على محطة القرض الأمريكي ومحطة السولزر ومحطة الهندى والمصرى والوقوف جاهزيتها والحالة الفنية للوحات الكهربائية والمحولات وأجهزة الوقاية بالمحطات لمواجهة أية ازدحامات فى المياه وتوفيرها بصورة يومية، وموقف إزالة التعديات وتأمين المحطات واستكمال بيانات منظومة المخازن لتوفير قطع الغيار المحلية.

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