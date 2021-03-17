الهند تسجل أول إصابة بالسلالة الجنوب إفريقية من كورونا

أفادت مصادر هندية بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا في العاصمة (نيودلهي).وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 33 عامًا، وتم نقله إلى المستشفى وعزله في وحدة منفصلة.