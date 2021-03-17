180141 إجمالي إصابات كورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 180 ألفًا و141 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الأربعاء - أن هناك 211 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 166 ألفًا و913 متعافيا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3282 وفاة بينها 841 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.