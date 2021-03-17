حركة تنقلات محدودة لأعضاء النيابة الإدارية

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإداريّة، الخميس، قرارًا حمل رقم 117 لسنة 2020 والخاص بنقل عدد من أعضاء النيابة بمختلف الدرجات للعمل بالفروع والمكاتب والنيابات الموضحة قرين كل اسم.يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته على قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته، وعلى قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 128 لسنة 2016 بإصدار التعليمات العامة للنيابات وتعديلاته.