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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي يصل طرابلس الليبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:50 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إلى مطار معيتيقة في طرابلس الليبية، في زيارة هي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا.

وقد أعلن مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، عن أن الرئيس سيزور ليبيا اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين.

وذكر مكتب «سعيد» أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل سعيًا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

كما تأتي الزيارة، بحسب بيان الرئاسة التونسية، في إطار تعزيز مسار التعاون بين البلدين.

وقد أدى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية وصولًا للانتخابات، اليمين القانونية الإثنين أمام البرلمان، بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لطي صفحة عقد من الفوضى.

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