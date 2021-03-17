كيت ميدلتون ترد على ادعاءات معاملتها السيئة مع ميجان

ردت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام على ادعاءات التسبب في بكاء ميجان ماركل خلال تواجدها بالقصر الملكي وقبل قرار التخلي عن واجبتها الملكية، بسبب الخلاف على فساتين وصيفات الشرف.ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، قالت كيت إنها لا تتعامل بهذا الأسلوب إطلاقًا مع الآخرين ولا تحاول إثارة البلبلة والشائعات، حيث ما جرى من أقاويل حول جعلي ميجان تبكي عار من الصحة، حيث هذا الأمر ظهر مرة أخرى في مقابلة أوبرا وينفري وظهر سابقًا لأول مرة في عام 2018.وقال خبير ملكي إن كيت ميدلتون لم نسمع أبدًا أنها تشاجرت أو حدث خلاف بينها وبين فرد داخل القصر كما أنها تتعامل بشكل جيد للغاية معهم.وقال مصدر رفض ذكر اسمه إنه بالفعل حدث خلاف بسيط، ولكن كيت قامت بتقديم باقة من الزهور لميجان، كما أن كيت لا تريد أن تصل مثل هذه الأمور للصحافة.وأضافت الخبير الملكي كاتي نيكول أن كيت شعرت بالحزن وخيبة الأمل والأذى في أعقاب مقابلة ميجان ماركل والأمير هاري مع أوبرا وينفري، وأن الأيام القليلة الماضية كانت "صعبة للغاية" لدوقة كامبريدج، لكنها حضرت والتزمت بعملها وواجبها الأسبوع الماضي.وتابعت أن الأمير وليام وكيت "يشعران بالإحباط" بعد أن رحبوا بشدة بميجان وهاري - وأضافت: "من الواضح أنهم ما زالوا يحبون هاري وميجان، لكن هذه المقابلة كانت مزعجة".