«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة تتعلق بالإسكندرية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بقطاعات مختلفة بمحافظة الإسكندرية منها، عدم القيام برصف عدد من الطرق أو إعادة تأهيلها، وسوء حالة الشوارع بسبب عدم إعادة الشىء لأصله فى العديد من الشوارع بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها، بإحدى الدوائر، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.كما سيتم مناقشة طلبات إحاطة تتعلق بالأسواق والمواقف العشوائية، منها عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، بالإضافة إلى عدم تصميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة، ونقل الأسواق العشوائية بالمنتزه ثانى مثل (المعمورة البلد – شارع المعهد الديني – ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن.كما سيتم مناقشة طلب إحاطة يتعلق بوجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط بمدينة الإسكندرية، وخاصة داخل الدائرة الرابعة ( كرموز ـ مينة البصل ـ اللبان ـ محرم بك ـ العطارين)، وأخرى بشأن الإنارة العامة، وتقدير أسعار التصالحات على المباني المخالفة وإلغاء كراسة الشروط للتصالح في محافظة الإسكندرية.