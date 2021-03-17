العثور على جثة شاب متفحمة على صحراوى نقادة فى قنا

عثر الأهالي والأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، على جثة شاب متفحمة ومقطعة على الطريق الصحراوي الغربي بعد نقادة اتجاه القرنة، غرب المحافظة.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب متفحمة ومقطعة ومتعفنة، ملقاة على الطريق الصحراوي الغربي بعد نقادة اتجاه القرنة.وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف لنقل الجثة والتي تبين أنها لشخص يُدعى "عوني صليب فلسطين"، 34 عامًا إلى مستشفى قنا الجامعي.وجاري تكثيف التحريات من قبل الأجهزة الأمنية لكشف غموض الواقعة ومرتكبها، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.