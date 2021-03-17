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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 آلاف و374 إصابة بكورونا في بلغاريا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:27 ص
جريدة الدستور
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سجلت بلغاريا 4 آلاف و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، بالإضافة إلى 107 حالات وفاة مرتبطة به.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء 19 ألفا و214 فصحا طبيا للكشف عن الجائحة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الوفيات المرتبطة بالجائحة في بلغاريا وصلت إلى 11 ألفا و579 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 1757 شخصا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 228 ألفا و816 شخصا، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات إلى 7 آلاف و600 حالة من بينهم 612 شخصا بوحدات العناية المركزة.

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