3165 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 3165 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"، حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 168 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة ويوجد 2086 حالة حاليا بالمستشفيات بينهم 523 مريضا نقلوا إلى العناية المركزة.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 22.572 شخص بسببه حتى الآن.يذكر أن 755.160 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا أي ما يعادل 6.6% من مجموع السكان، بينما حصل 378.932 شخص على الجرعة الثانية للقاح اي ما يمثل 3.3% من السكان، حيث تم حقن أكثر من 1.1 مليون جرعة بمتوسط حالي يبلغ 19600 لقاح تم إعطاؤه يوميا بين 4 و10 مارس الجاري.