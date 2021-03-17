وزير المالية السوداني يتلقى دعوة لزيارة قطر

قدم سفير قطر بالخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، دعوة رسمية من وزير المالية القطري، على شريف العمادي، لوزير الماليةالدكتور جبريل إبراهيم لزيارة الدوحة، وذلك في إطار التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية التي سيتم بحثها مع الحكومي الرفيع الذي سوف يزور قطر قريبًا، وفقا لما نقلته صحيفة السوداني المحلية اليوم الاربعاء.وقال وزير المالية السوداني، في تصريح صحفي أمس عقب لقائه بالسفير القطري، إن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة للإعداد لهذه الزيارة حتى تكون مثمرة، داعيا قطر لدعم موقف السودان في مؤتمر باريس الذي سينعقد قريبًا، والذي يهدف إلى المساهمة في فتح فرص استثمارية واقتصادية في السودان، ودعمه للوصول إلى مرحلة إعفاء الديون.وفي السياق قال السفير القطري الكبيسي، إن بلاده تسعى من خلال هذه الزيارة لتطوير العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية بجانب المشاريع التنموية.وأعلن عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في السودان قريبًا ودعا إلى فتح فرص استثمارية للشركات ورجال الأعمال القطريين لتنفيذ مشروعات في السودان.